Köpeğe çarpmamak için aracıyla takla attı: 5 yaralı

Elazığ'da bir sürücü yola çıkan köpeğe çarpmamak için aracın direksiyonunu kırdı ve takla attı. Kazada 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Elazığ’da sürücüsünün, yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdığı araç takla attı. Kaza, Elazığ Malatya karayolu üzerinde Gözeli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre hafif ticari araç yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı.

5 YARALI

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.