Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, 50 metre uçtu: Yaralılar var

12 Eylül 2024 01:11 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 01:13

Iğdır’da bir sürücü yola atlayan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Sürücü aracının direksiyon hakimiyetini kaybedince yaklaşık 50 metre uçarak yol kenarındaki kanala düştü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Minibüs çok sayıda insanın olduğu kaldırıma daldı! Sürücü kazayı hatırlamıyor

Minibüs çok sayıda insanın olduğu kaldırıma daldı! Sürücü kazayı hatırlamıyor

Doğubayazıt- Iğdır karayolunda gece saatlerinde kaza meydana geldi. Iğdır istikametine seyreden Koray Sevindik yönetimindeki otomobil, bir anda yola fırlayan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Araç yaklaşık 50 metre uçarak orada bulunan eski tahliye kanalına girdi.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Kazayı gören vatandaşlar, sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından otomobilden güçlükle çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada araç hurdaya dönerken sürücü şans eseri yara almadan kurtuldu. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.