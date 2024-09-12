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Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, 50 metre uçtu: Yaralılar var

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 Eylül 2024 01:11 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 01:13
Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, 50 metre uçtu: Yaralılar var

Iğdır’da bir sürücü yola atlayan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Sürücü aracının direksiyon hakimiyetini kaybedince yaklaşık 50 metre uçarak yol kenarındaki kanala düştü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Doğubayazıt- Iğdır karayolunda gece saatlerinde kaza meydana geldi. Iğdır istikametine seyreden Koray Sevindik yönetimindeki otomobil, bir anda yola fırlayan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Araç yaklaşık 50 metre uçarak orada bulunan eski tahliye kanalına girdi.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Kazayı gören vatandaşlar, sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından otomobilden güçlükle çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, 50 metre uçtu: Yaralılar var - 1. Resim

Kazada araç hurdaya dönerken sürücü şans eseri yara almadan kurtuldu. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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