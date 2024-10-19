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Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, zincirleme kaza oldu: Ölü ve yaralılar var

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
19 Ekim 2024 06:05 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 06:13
Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, zincirleme kaza oldu: Ölü ve yaralılar var

Van'da önüne çıkan köpeğe çarpan kamyonet sürücüsü karşı yönden gelen 2 araç ile çarpıştı. Feci kaza sonrası 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Köpek ise telef oldu.

Van-Hakkari kara yolu Kurubaş Geçidi mevkiinde sürücüsü öğrenilemeyen kamyonet​, köpeğe çarptıktan sonra karşı şeride geçerek hafif ticari araç ve minibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, Van​ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, zincirleme kaza oldu: Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bir süre trafiğe kapatılan yol, ekiplerin çalışmasından sonra araç geçişine açıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
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