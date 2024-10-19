Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, zincirleme kaza oldu: Ölü ve yaralılar var

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı

19 Ekim 2024 06:05 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 06:13

Van'da önüne çıkan köpeğe çarpan kamyonet sürücüsü karşı yönden gelen 2 araç ile çarpıştı. Feci kaza sonrası 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Köpek ise telef oldu.