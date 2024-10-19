Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, zincirleme kaza oldu: Ölü ve yaralılar var
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
19 Ekim 2024 06:05 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 06:13
Van'da önüne çıkan köpeğe çarpan kamyonet sürücüsü karşı yönden gelen 2 araç ile çarpıştı. Feci kaza sonrası 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Köpek ise telef oldu.
Van-Hakkari kara yolu Kurubaş Geçidi mevkiinde sürücüsü öğrenilemeyen kamyonet, köpeğe çarptıktan sonra karşı şeride geçerek hafif ticari araç ve minibüsle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bir süre trafiğe kapatılan yol, ekiplerin çalışmasından sonra araç geçişine açıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı