Köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil tarlaya uçtu: 5 yaralı

28 May 2024 01:07 - Güncelleme : 28 May 2024 01:25

Adana'nın Kozan ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Kozan-Adana Karayolu Hacıahmetli mevkiinde iddiaya göre, ismi öğrenilemeyen sürücü otomobil ile ilerlediği sırada önüne köpek çıkınca direksiyonu kırdı. Sürücünün direksiyonu kırması sonucu kontrolden çıkan otomobil, takla atarak yolun kenarındaki tarlaya yuvarlandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 2’si çocuk 5 kişiyi hastaneye kaldırdı.