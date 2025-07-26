Köpeğe şiddet uygulayan şahısa para cezası

Sivas’ın İmranlı ilçesine bağlı Türkkeşlik köyünde köpeğe şiddet olayı meydana geldi. Köyde yaşayan K.C., yavru bir köpeğe sopa ile şiddet uygulamıştı. Köpeğe uygulanan şiddet görüntülerinin yayılmasının ardından jandarma ekipleri şahsı tespit ederek yasal işlem başlattı. Yürek sızlatan görüntüler sonrası Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından 71.800 TL idari para cezası uygulandı.

YAVRU KÖPEK VETERİNER KLİNİĞE SEVK EDİLDİ

Konuya ilişkin Sivas Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Dün akşam saatlerinde bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerde bir şahsın köpeğe şiddet uyguladığı olayla ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Söz konusu olay, ilimiz İmranlı ilçesine bağlı Türkkeşlik köyünde meydana gelmiş olup, elindeki sopayla köpeğe defalarca vuran K.C. isimli şahıs, Jandarma ekiplerimiz tarafından kısa sürede tespit edilerek hakkında yasal işlemler başlatılmıştır. Söz konusu şahsa 5199 sayılı hayvanları koruma kanununa muhalefet kapsamında Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından 71.800 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca Cumhuriyet Savcılığı tarafından da yasal işlem başlatılmıştır. Görüntülerde yer alan yavru köpek, gece saatlerinde İmranlı Belediyesi ekiplerince koruma altına alınmış, ardından hayvansever bazı gönüllüler tarafından sağlık durumu yakından takip edilmek üzere il merkezinde bulunan bir veteriner kliniğine sevk edilmiştir. Hayvanlara yönelik her türlü kötü muamelenin karşısında durmaya; doğanın ve tüm canlıların yaşam hakkını korumaya kararlılıkla devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.