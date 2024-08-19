Köpeği kamyonetine bağlayıp sürükledi: Hayvanın çırpınışı iç acıttı

19 Ağustos 2024 20:04 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 20:08

Suluova ilçesinde bir köpeğin kamyonete bağlanarak götürüldüğü halini gören bir kişi o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Köpeğin acı içinde çığlık atması hayvanseverleri harekete geçirdi.

Sosyal medyada da paylaşılan tepki çeken görüntülerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Polis ve jandarma, aracı bulmak için çalışma başlattı.