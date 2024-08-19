Köpeği kamyonetine bağlayıp sürükledi: Hayvanın çırpınışı iç acıttı
Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
19 Ağustos 2024 20:04 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 20:08
Amasya'da kamyonete bağlanarak acı içinde sürüklenen köpeğin hali sosyal medyada paylaşıldı. O halini görenler yakalanması için çağrıda bulundu.
Suluova ilçesinde bir köpeğin kamyonete bağlanarak götürüldüğü halini gören bir kişi o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Köpeğin acı içinde çığlık atması hayvanseverleri harekete geçirdi.
Sosyal medyada da paylaşılan tepki çeken görüntülerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.
Polis ve jandarma, aracı bulmak için çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı