Köpeğin kovaladığı çocuk ölümden kıl payı kurtuldu! O anlar kamerada

10 Eylül 2024 11:24 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 12:13

Şanlıurfa'da yoldan geçtiği anda sokak köpeğinin kovaladığı çocuk, arabanın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Sürücünün refleksi ile faciadan dönülen olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Viranşehir Caddesi üzerinde kaydedilen görüntüler yürekleri ağza getirdi. Yolda yürüyen küçük çocuğu gören köpek yattığı yerden kalkarak havlama başladı. Köpekten korkarak kaçmaya çalışan çocuk can havliyle yola atladı. Küçük çocuk, gelen aracın altında kalmaktan sürücünün ani refleksi sayesinde kurtuldu. Yola fırlayarak yere düşen çocuk, seyir halindeki aracın altında kalmaktan, sürücünün refleksi sayesinde son anda kurtuldu.

SON ANDA KURTULDU

Ayağa kalkıp ezilmemek için kaçmaya çalışan çocuk, başka bir otomobilin altında ezilme tehlikesi de geçirdi. Çocuğu son anda fark eden sürücü, manevra yapıp hem çocuğun ezilmesinin önüne geçti, hem de köpeğin üzerine gidip çocuktan uzaklaştırdı.