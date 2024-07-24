Köpek saldırılarında ölen ve yaralanan çocukların acılı ailelerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür: “Gurur duydum”

24 Temmuz 2024 16:36 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 16:56

Geçtiğimiz yıl sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerini takip etmek için ‘mağdur aile' sıfatıyla Meclis'e gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını gururla dinlediğini söyleyen Yılmaz, “Ben iyi ki onun izinde gitmişim. İyi ki ona güvenmişim diyorum. Çocuklarımıza sahip çıktığı için ona sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

"MİLLETVEKİLLERİNİ 8 SAAT BOYUNCA SAYGI ÇERÇEVESİNDE DİNLEDİM"

Yılmaz, 8 saat boyunca milletvekillerini saygı çerçevesinde dinlediğini, zaman zaman ise konuşmalardan etkilenerek müdahale etmek istediğini ifade ederek, “Avukatımız, 3 ya da 4 defa ‘sabret Halil Bey sıra size de gelecek' dedi. Mahra'nın babası Murat Bey'e ‘dayanamıyorum' dedim. O da bana ‘sakin olun', biz mağdur aile olarak geldik ve mağdur aileler nerede dediklerinde biz burada olmazsak olmaz' dedi. Onun konuşmasından sonra üç dört gün bile kalabilirdim. Zannedersem CHP Sinop Milletvekilimiz Barış Karadeniz, ‘Çocuklarınıza sordunuz mu? Tarih bu kanlı yasaya tanıklık edecek' dedi. Benim tek amacım söz hakkı almaktı. Zaten umudum da bitmişti, kalmamıştı. Daha sonra tekrar döndü. Çocuklarımızdan bahsetti. ‘Çocuklarınıza sordunuz mu?' dediğinde ‘ben sordum' diye seslendim. Daha sonra ise bir tane milletvekilimiz ‘sen kimsin?' diye seslendi ama kim olduğunu tam olarak hatırlamıyorum” ifadelerini kullandı.

"MASALARA VURMALAR, SES YÜKSELTMELER OLDU"

Mağdur aile sıfatı ile komisyonda yer aldığına değinen Yılmaz, “Çok baskı vardı, çok tahrikler vardı. Masalara vurmalar, ses yükseltmeler oldu. Ben daha önce hiç böyle bir ortamda bulunmadım” diye konuştu.

Öte yandan Yılmaz, yasa teklifinin Genel Kurul'da kabul edilmesine kadar sürecin takipçisi olacağını ve kendilerinin yanında olan herkese teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN YAPTIĞI KONUŞMAYI GURURLA DİNLEDİM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBBM'de bugün gerçekleştirilen AK Parti Grup Toplantısında yaptığı konuşmayı gururla dinlediğini ifade eden Yılmaz, “Ben iyi ki onun izinde gitmişim. İyi ki ona güvenmişim diyorum. Çocuklarımıza sahip çıktığı için ona sonsuz teşekkür ediyorum. Onu gerçekten çok seviyorum. Gerçekten ben de iyi değilim. Cumhurbaşkanımızın sahip çıktığı gibi hani orada bir kişi de çıkıp bize sözlü sahip çıksaydı. O beni çok üzdü abi. ‘Çocuklarımızı alet etmeyin' diyen milletvekilinin sesi kulaklarımda çınlıyor. Çocuklarımızı alet etmeyelim de çocuklarımızı kurban mı edelim? Bunu mu istiyorlar?” dedi.

"CHP'DEN ÖZÜR MAHİYETİNDE KİMSE ARAMADI"

Komisyonda yaşanan tartışmanın ardından CHP'li bir milletvekilinin ilerleyen günlerde telefonla kendisine ulaştığını söyleyen Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

“Milletvekilimizin asistanı aradı ve görüşmek istedi. O gece telefon numaramı istemişler, vermiştim. Sonra milletvekilimiz ‘Genel Başkanımızla görüşmek ister misin?' diye aradı. Ben hiçbir siyasetçide görüşmek istemiyorum. Herhangi bir özür mahiyetinde arayan olmadı.”

"CUMHURBAŞKANIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Antalya'da başıboş köpeklerin saldırısından kaçarken refleksle yola çıkınca kamyon çarpması sonucu hayatını kaybeden 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın babası Murat Pınar, Sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifinin, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edilmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü açıklamalarının ardından, kızının mezarına geldi. Kızına dua okuyup, mezar taşını öpen Baba Murat Pınar, geçen hafta TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda yaşananlara değindi.

Baba Murat Pınar, “Bugün Cumhurbaşkanımızın yaptığı bir açıklama var. Bu açıklama vatandaşına önem verdiğini gösteriyor. İnce ayrıntılara dokundu. Eşimden ve kızımdan bahsetti. Bu konunun halkımızı ne kadar yaraladığını, büyük bir sorun olduğunu ve buna karşı göstermiş oldukları destek ile mücadele için Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu açıklamalarını yaptığında kendisini ayakta alkışlayan tüm vekillere ve tüm vatandaşlara, başıboş köpek konusunda bizlere destek veren tüm üye ve gönüllülerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah aynı mücadeleyi bu kararın meclise geldiğinde de göstermelerini rica ediyorum.”