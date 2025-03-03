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 | Banu İriç

Köpek saldırısına uğrayan Tunahan'dan 14 ay sonra haber var! Bakan Yerlikaya ziyaret etti

Ankara'nın Keçiören ilçesinde boş arazide sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan Yılmaz'dan 14 ay sonra haber var. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tedavisi hala devam eden Yılmaz'ı evinde ziyaret ederek son durumu hakkında bilgi verdi. Minik Tunahan'ın babası Halil Yılmaz olayı aktarırken "Benim çocuğumu ısırmamışlar, resmen yemişler." sözleriyle hafızalara kazınmıştı.

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Köpek saldırısına uğrayan Tunahan'dan 14 ay sonra haber var! Bakan Yerlikaya ziyaret etti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
03.03.2025
saat ikonu 23:08
|
GÜNCELLEME:
03.03.2025
saat ikonu 23:36

Ankara’da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 11 yaşındaki Tunahan Yılmaz’ın sağlık durumu hakkında yeni bilgiler paylaşıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tedavisi süren çocuğu evinde ziyaret ederek ailesinden son gelişmeleri öğrendi.

İKİ KEZ BEYİN AMELİYATI OLDU

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Tunahan’ın saldırı sonrası iki kez beyin ameliyatı geçirdiğini ve tedavisinin hala sürdüğünü belirtti. Yerlikaya, ailenin evinde Tunahan’ın babası Halil Yılmaz, annesi Ergül Yılmaz ve kardeşleri Sevtap, Sevdanur, Batuhan ve Gözde ile birlikte iftar yaptıklarını söyledi. Ayrıca evin en küçük üyesi, 6 aylık Ali Eymen’in de aileye neşe kattığını ifade etti.

Bakan Yerlikaya paylaşımında, “Bu mübarek gecede dualarımız Tunahan evladımız içindi. Onun yüzündeki gülümseme dünyalara bedel. Rabbim bütün evlatlarımızı her türlü kazadan, beladan korusun. Mutlulukları daim olsun. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul etsin.” ifadelerini kullandı. Ziyaret sırasında Tunahan’ın son haline dair fotoğraflar da paylaşıldı.

YILMAZ "BENİM ÇOCUĞUMU YEMİŞLER" DİYEREK OLAYIN BOYUTUNU AKTARMIŞTI

Geçtiğimiz yıl baba Yılmaz olayın ardından yetkililere seslenerek Ankara'daki başıboş köpek sorununa dikkat çekerek "Bir insanın canı bu kadar ucuz olmamalı. Evlat acısı bu. Benim çocuğum gitti, çocuğumun yaşama şansı yok. Ben gözlerimle gördüm. Bir hayvanın canı, insan canından daha mı önemli." demişti.

"Bugün benim evladımın yarın sizin evladınızın başına gelir. Bu durmaz. Geçenlerde sabah işe gidiyordum. Sabah 3 tane çocuğa saldırdılar. Sabah o saatte okula mı gidilir? Bana bile saldırdılar. Ürperdim. Doktorlar durumunun kritik olduğunu söylüyorlar. Benim çocuğumun yaşaması Allah'ın bir mucizesi olur. Benim çocuğumu ısırmamışlar, resmen yemişler." diyerek vahşetin boyutunu gözler önüne sermişti.

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