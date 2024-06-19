Köpek saldırısında ölümden dönmüştü! Minik Tunahan'ın çığlıkları yürekleri dağladı

19 Haziran 2024 15:05 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 15:11

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki İlkokulu öğrencisi Tunahan Yılmaz, geçen yıl sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralanmıştı.

Küçük Tunahan olayın ardından Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi altına alındı.

AZ DAHA ÖLÜYORDU

Talihsiz çocuk, zorlu ameliyat süreçlerinin ardından 3 aylık yoğun bir tedavi sürecine girdi.

Tam olarak sağlığına kavuşamasa da sağlıkçıların yoğun gözetimi altında tedavisini sürdüren Tunahan'ın acı dolu tedavi günlerinden bir görüntü yayınlandı.

TEDAVİ SÜRECİNDEN ACI DOLU ANLAR

Paylaşılan görüntüde her tarafı sargılı olan küçük Tunahan'ın yaşadığı acı çığlıklarına yansıdı.

Küçücük bedeniyle acı dolu tedavi sürecine dayanan Tunahan daha sonra 3 aylık bir periyodun ardından taburcu oldu.

Öte yandan taburcu olmasına rağmen tam olarak iyileşmeyen Tunahan'ın tedavisi bir süre daha devam edecek.