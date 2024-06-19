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Köpek saldırısında ölümden dönmüştü! Minik Tunahan'ın çığlıkları yürekleri dağladı

Editör: Merve Yaz
19 Haziran 2024 15:05 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 15:11

Uzun süredir tartışmaların odağında olan başıboş köpek sorunuyla ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl başıboş köpek saldırısında feci şekilde yaralanan küçük Tunahan'ın tedavi sürecindeki acı dolu anları ortaya çıktı. Ölümden dönen çocuğun acı dolu çığlıkları ise yürekleri dağladı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki İlkokulu öğrencisi Tunahan Yılmaz, geçen yıl sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralanmıştı.

Küçük Tunahan olayın ardından Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi altına alındı.

Köpek saldırısında ölümden dönmüştü! Minik Tunahan'ın çığlıkları yürekleri dağladı - 1. Resim

AZ DAHA ÖLÜYORDU

Talihsiz çocuk, zorlu ameliyat süreçlerinin ardından 3 aylık yoğun bir tedavi sürecine girdi.

Tam olarak sağlığına kavuşamasa da sağlıkçıların yoğun gözetimi altında tedavisini sürdüren Tunahan'ın acı dolu tedavi günlerinden bir görüntü yayınlandı.

Köpek saldırısında ölümden dönmüştü! Minik Tunahan'ın çığlıkları yürekleri dağladı - 2. Resim

TEDAVİ SÜRECİNDEN ACI DOLU ANLAR

Paylaşılan görüntüde her tarafı sargılı olan küçük Tunahan'ın yaşadığı acı çığlıklarına yansıdı.

Küçücük bedeniyle acı dolu tedavi sürecine dayanan Tunahan daha sonra 3 aylık bir periyodun ardından taburcu oldu.

Köpek saldırısında ölümden dönmüştü! Minik Tunahan'ın çığlıkları yürekleri dağladı - 3. Resim

Öte yandan taburcu olmasına rağmen tam olarak iyileşmeyen Tunahan'ın tedavisi bir süre daha devam edecek.

 

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