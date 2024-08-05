Köpeklerden kaçan genç kızın korkunç görüntüleri! Ölümden son anda kurtuldu

05 Ağustos 2024 11:37 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 11:42

Yenişehir Mahallesi arasında bulunan Prof. Dr. Kamil Turan Bulvarı'nda meydana gelen olayda yürekler ağza geldi. Karşıdan karşıya geçmek isteyen genç kız dehşeti yaşadı. Araçların geçmesini bekleyen kız, köpeklerin saldırısına uğradı. Panikle yola atlayan genç kız otomobillerin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

ÖLÜMDEN KIL PAYI KURTULDU

Ancak arkadan gelen ikinci otomobilin dikiz aynasına çarparak yere düştü. Her iki aracın altında kalmaktan son anda kurtulan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

Yaşanan o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.