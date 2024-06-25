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Köprüde intihar girişimi! Ekipler 1 saat ikna etmeye çalıştı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
25 Haziran 2024 02:36 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 02:43

Samsun'un Çarşamba ilçesinde ailevi sorunlar yaşayan bir şahıs, Yeşilırmak üzerinde bulunan asma köprüde intihar girişiminde bulundu.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; ailevi sorunlar yaşayan Osman B. isimli şahıs intihar etmek için asma köprüye çıktı. Şahıs, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik ikna çabaları sonucunda çıktığı köprünün korkuluklarından indirildi. İntihar girişiminde bulunan Osman B.'ye polisin yaklaşımı takdir topladı.

Köprüde intihar girişimi! Ekipler 1 saat ikna etmeye çalıştı - 1. Resim

HASTANEYE KALDIRILDI

Gece 00.30 sularında yaşanan olayda; emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri adeta seferber oldu. Yaklaşık 1 saat süreyle iki taraflı ulaşımın kesildiği köprü üzerinde şahıs Osman B., güvenlikli olarak köprü korkuluklarından alındıktan sonra olay yerinde hazır bulunan ambulans ile sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

DURUMU İYİ 

İlk belirlemelere göre, şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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