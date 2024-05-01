Korhan Berzeg’e ait bulgularda yeni gelişme! 12 kemik ve kafatası gömülecek

01 May 2024 11:37 - Güncelleme : 01 May 2024 11:38

Ekonomist Korhan Berzeg’e ait kemik ve giysi parçaları bulunmuş, ekipler harekete geçmişti. Berzeg’e ait kemik ve giysi parçalarının bulunduğu bölgede, jandarma ekiplerinin kadavra arama köpekleri eşliğinde 7 gün boyunca süren detaylı arama çalışmaları sona erdi.

Bugün itibarıyla ölüm olayının nasıl meydana geldiği konusunda istihbari çalışmalara devam edileceği belirtildi.

Bölgedeki arama çalışmalarında insana ait olduğu değerlendirilen bir kafatası parçası, diğer vücut organlarına ait olduğu değerlendirilen iki kemik parçası ile iki giysi parçası daha bulunmuştu.

4 PARÇA DAHA KEMİK BULUNMUŞTU

Dere yatağında arama çalışmalarını yoğunlaştıran 60 kişilik ekip, 3 kadavra arama köpeği eşliğinde dere yatağını çit taraflı olarak arama çalışmalarına devam etti. Çalışmalar neticesinde ilk bulunan kemik parçaları ve giysi parçalarının 3 kilometre uzağında yeni bulgulara ulaşılmıştı. Ekipler, Korhan Berzeg’in kafatasına ait olduğu düşünülen 4 parça daha kemik bulmuştu.

Diğer yandan, Korhan Berzeg’in İngiltere’de ikamet eden kızı Nisa Berzeg’in avukatları ile beraber, olay yerinde incelemelerde bulundukları öğrenildi.

CÜZDANI VE ÇAMAŞIRLARINA ULAŞILDI

30 kilometrelik alanda, 1,5 kilometrelik dere boyunca suyun akış yönüne doğru yapılan aramalarda, Berzeg’in pantolon, gömlek ve hırkasının parçaları ile iç çamaşırı, kemeri, cüzdanı, kimlik, ehliyet, banka, kredi kartları, toplu ulaşım kartları ve araç anahtarına ulaşılırken; kaval, uyluk, kol ve kaburga kemikleri ile kafatasının ön ve arka yüzü bulundu.

Berzeg’e ait kemiklerin yabani hayvanlar tarafından da dere yatağına taşınmış olabileceği değerlendiriliyor.