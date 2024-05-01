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01 May 2024 16:16 - Güncelleme : 01 May 2024 16:42

Korhan Berzeg'in ölümünde yeni şüphe: Sırtlan saldırısı ihtimali

Balıkesir’de kaybolduktan 316 gün sonra kemikleri bulunan ekonomist Korhan Berzeg'in ölümüyle ilgili ortaya yeni bir iddia atıldı. Berzeg’in ölümünün ardında sırtlan saldırısı olduğu ise son iddialardan...

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com.tr
Korhan Berzeg&#039;in ölümünde yeni şüphe: Sırtlan saldırısı ihtimali

İstanbul’dan Balıkesir’in Gönen ilçesindeki yazlık evine giden ve köpeğiyle çıktığı gezintiden geri dönmeyen ekonomist Korhan Berzeg 1 yıl boyunca her yerde arandı. 

KEMİK PARÇALARI BULUNDU

23 Nisan günü dere kenarında gezintiye çıkan Gelgeç Mahallesi Muhtarı Ahmet Gülay, Berzeg’in yazlık evinin bulunduğu bölgede Berzeg’e ait kimlik ve kredi kartı ile kıyafet ve insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları buldu. Bulunan kemikler üzerinde yapılan DNA testi sonuçları kahreden haberi doğruladı.

Üzerinde doku olmayan, kalça ve göğüs kafesine ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları da İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na gönderildi.

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Bu süreçte kızı Nisa Berzeg’ten kan örneği alındı. İncelemede, kemik parçaları ile kızından alınan kan örneğinin DNA’sının eşleştiği açıklandı.

DİŞ İZİ ARANIYOR 

Berzeg’in hayvan saldırısında ölüp, cesedinin parçalanarak taşınmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, bu nedenle kemiklerde diş izi aranıyor.

Aynı zamanda cinayet ihtimali de masada tutulurken, bundan sonraki süreçte ölüm olayının gerçekleşme şekliyle ilgili istihbari çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: Tgrthaber.com.tr
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