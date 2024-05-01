Korhan Berzeg'in ölümünde yeni şüphe: Sırtlan saldırısı ihtimali

01 May 2024 16:16 - Güncelleme : 01 May 2024 16:42

İstanbul’dan Balıkesir’in Gönen ilçesindeki yazlık evine giden ve köpeğiyle çıktığı gezintiden geri dönmeyen ekonomist Korhan Berzeg 1 yıl boyunca her yerde arandı.

KEMİK PARÇALARI BULUNDU

23 Nisan günü dere kenarında gezintiye çıkan Gelgeç Mahallesi Muhtarı Ahmet Gülay, Berzeg’in yazlık evinin bulunduğu bölgede Berzeg’e ait kimlik ve kredi kartı ile kıyafet ve insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları buldu. Bulunan kemikler üzerinde yapılan DNA testi sonuçları kahreden haberi doğruladı.

Üzerinde doku olmayan, kalça ve göğüs kafesine ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları da İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na gönderildi.

Bu süreçte kızı Nisa Berzeg’ten kan örneği alındı. İncelemede, kemik parçaları ile kızından alınan kan örneğinin DNA’sının eşleştiği açıklandı.

DİŞ İZİ ARANIYOR