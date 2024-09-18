Korka çaldı, öldüresiye darp edildi! Kamerayı görünce plakayı söktü
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 Eylül 2024 13:43 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 13:43
İstanbul'da 3 maganda, kendilerine korna çalan sürücüyü darp etti. Magandaların sürücüye saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
İstanbul Sultangazi’de meydana gelen olayda; otomobiliyle seyir halinde olan bir sürücü, trafikte aniden önüne çıkan bir araca korna çaldı. Sürücünün korna çalmasına sinirlenen 3 maganda araçtan inip genç sürücüyü darp etti.
O ANLAR KAMERADA
Magandaların sürücüye saldırdığı gören vatandaşlar hemen duruma müdahale edip şahısları uzaklaştırdı. Saldırı anı ve vatandaşların müdahalesi cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
KAMERAYI GÖRÜNCE PLAKAYI SÖKTÜ
Cep telefonuyla kaydedildiklerini fark eden şüphelilerden biri, araçtan plakayı söktü. Saldırganlar, plakasız araçla olay yerinden uzaklaştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı