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Korka çaldı, öldüresiye darp edildi! Kamerayı görünce plakayı söktü

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 Eylül 2024 13:43 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 13:43

İstanbul'da 3 maganda, kendilerine korna çalan sürücüyü darp etti. Magandaların sürücüye saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul Sultangazi’de meydana gelen olayda; otomobiliyle seyir halinde olan bir sürücü​, trafikte aniden önüne çıkan bir araca korna çaldı. Sürücünün korna çalmasına sinirlenen 3 maganda araçtan inip genç sürücüyü darp​ etti.

O ANLAR KAMERADA

Magandaların sürücüye saldırdığı gören vatandaşlar hemen duruma müdahale edip şahısları uzaklaştırdı. Saldırı​ anı ve vatandaşların müdahalesi cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Korka çaldı, öldüresiye darp edildi! Kamerayı görünce plakayı söktü - 1. Resim

KAMERAYI GÖRÜNCE PLAKAYI SÖKTÜ

Cep telefonuyla kaydedildiklerini fark eden şüphelilerden biri, araçtan plakayı söktü. Saldırganlar, plakasız araçla olay yerinden uzaklaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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