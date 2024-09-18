Korka çaldı, öldüresiye darp edildi! Kamerayı görünce plakayı söktü

18 Eylül 2024 13:43 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 13:43

İstanbul'da 3 maganda, kendilerine korna çalan sürücüyü darp etti. Magandaların sürücüye saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul Sultangazi’de meydana gelen olayda; otomobiliyle seyir halinde olan bir sürücü​, trafikte aniden önüne çıkan bir araca korna çaldı. Sürücünün korna çalmasına sinirlenen 3 maganda araçtan inip genç sürücüyü darp​ etti.

O ANLAR KAMERADA

Magandaların sürücüye saldırdığı gören vatandaşlar hemen duruma müdahale edip şahısları uzaklaştırdı. Saldırı​ anı ve vatandaşların müdahalesi cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

KAMERAYI GÖRÜNCE PLAKAYI SÖKTÜ

Cep telefonuyla kaydedildiklerini fark eden şüphelilerden biri, araçtan plakayı söktü. Saldırganlar, plakasız araçla olay yerinden uzaklaştı.