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Korkunç cinayetin zanlıları tutuklandı! Baltayla katledip, dilini ve kulaklarını kesmişlerdi

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 Ocak 2025 11:02 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 11:27

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde İsa Turgut'u dilini ve kulaklarını keserek baltayla öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Kocaeli​'nin Kartepe​ ilçesi dün korkunç bir cinayetin adresi olmuştu. İlçede berberlik yapan 35 yaşındaki İsa Turgut'un, Suadiye mevkiindeki dağ yolunda bir kulübede ağır yaralı halde bulunmuştu. Bir yakınının bulduğu Turgut olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Cinayetin tüyle ürperten detayları ise daha sonra ortaya çıkmış Turgut'un dili, kulakları ve boğazının kesilerek katledildiği tespit edilmişti.

Korkunç cinayetin zanlıları tutuklandı! Baltayla katledip, dilini ve kulaklarını kesmişlerdi - 1. Resim

JANDARMA VE POLİS ORTAKLAŞA YAKALADI 

Olayın ardından Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri cinayete ilişkin inceleme başlattı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği çalışmayla Y.C.B. ve N.B. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Dün sorguları tamamlanan 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada nöbetçi mahkemeye çıkarılan korkunç cinayetin zanlıları tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayetin neden işlendiğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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