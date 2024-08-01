Korkunç cinayette ceza belli oldu! 4 kişiyi öldürüp derin dondurucuya koydu: "Telefona program yükledim, 2 ayın sonunda..."

01 Ağustos 2024 15:44 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 15:48

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 3'ü kadın 1'i erkek toplamda 4 kişiyi tasarlayarak öldüren S.H, cansız bedenleri derin dondurucu ve buzdolabına sakladı. Korkunç cinayette ilk duruşma görüldü.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık S.H, tutuksuz sanık M.A. ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı sanığa hakkında hazırlanan iddianameyi okudu. Daha sonra tercüman eşliğinde ifadesi alınan sanık S.H, cinayetleri işlediğini kabul etti.

"TELEFONUNA PROGRAM KURDUM"

Maktul Gulkamar Hanymova'nın (54) dini nikahlı eşi olduğunu ve ilişkilerinin bir dönem bozulduğunu, şüphelenip telefonuna gizli bir ses kaydı alan program yüklediğini belirten S.H, "Ben Çeşme'de çalışırken salı günleri evimizde buluşuyorduk. Ben o uyurken telefonunu alarak programdan kimlerle konuştuğunu dinliyordum. Önce kabul etmedi ama ses kaydını açtım ve benden özür diledi. 'Bir daha böyle bir şey yapmayacağım' dedi ve affettim. Sonra her şey yoluna girdi ama bir süre sonra yine şüphelerim başladı yine program yükledim. Programı kurduktan 2 ay sonra yine başka biriyle konuşmalarını tespit ettim." ifadelerini kullandı.

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Olay günü bu nedenle tartıştıklarını, alkol aldığını belirten S.H, suçunu itiraf etti.

Olaydan haberi olduğu, ancak güvenlik güçlerine bildirmediği iddiasıyla yargılanan tutuksuz sanık M.A. da S.H. ile Çeşme'de inşaatta çalıştığını, olaydan haberi olmadığını ve polislerin S.H'yi sorması üzerine yerini gösterdiğini belirterek beraatini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasının hazır olduğunu belirterek, sanık S.H'nin iddianamede istendiği gibi "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek 3 kadına karşı kasten öldürme" ve "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Savcı, diğer sanığın ise beraatine karar verilmesini istedi.

Sanık S.H. hakkında, her maktule yönelik ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararı verildi, cezada indirim uygulanmadı.

Diğer sanık M.A'nın ise beraatine karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Bayraklı ilçesinde 18 Haziran 2023'te bir eve giden polis ekipleri, derin dondurucu ve buzdolabında vücut bütünlükleri bozulduğu tespit edilen Türkmenistan uyruklu anne Gulkamar Hanymova, kızları Leyla Geldiyarova (30) ve Laçin Geldiyarova (28) ile Ruslan Kerimov'a ait cesetleri bulmuştu. Gizlendiği Çeşme ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli S.H. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.