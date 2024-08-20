Korkunç görüntüler! Kamyonun altında kalan motosikletli kamerada
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
20 Ağustos 2024 09:58 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 10:05
Hatay'da kamyonun altında kalan motosiklet sürücüsü korkunç şekilde yaralandı. Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde yaşanan korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Hafriyat kamyonu, yolun solunda ilerleyen motosiklet sürücüsünü feci şekilde ezdi.
AĞIR YARALI OLARA HASTANEYE KALDIRILDI
Motosikletle kamyonun altında sürüklenen sürücü, ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk tedavinin ardından sürücü Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı