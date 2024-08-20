Korkunç görüntüler! Kamyonun altında kalan motosikletli kamerada

20 Ağustos 2024 09:58 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 10:05

Dünya üzerinde sadece Türkiye’de bulunuyor! Üstünde elma ağacı olan tek antik mozaik ilgi çekti

Dünya üzerinde sadece Türkiye’de bulunuyor! Üstünde elma ağacı olan tek antik mozaik ilgi çekti

Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde yaşanan korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Hafriyat kamyonu, yolun solunda ilerleyen motosiklet sürücüsünü feci şekilde ezdi.

AĞIR YARALI OLARA HASTANEYE KALDIRILDI

Motosikletle kamyonun altında sürüklenen sürücü, ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk tedavinin ardından sürücü Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.