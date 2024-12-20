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Sis adeta kenti yuttu! Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
20 Aralık 2024 10:31 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 11:42

Sivas'ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, kenti adeta beyaz bir örtüyle kapladı. Sisin oluşturduğu atmosfer kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı.

Termometrelerin sıfırın altında 7 dereceyi gösterdiği Sivas'ta sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Özellikle şehrin batısında yer alan 2 bin rakımlı Merakum Tepesi'nden izlenen sis tabakası, adeta bir doğa şöleni sundu.

Sis adeta kenti yuttu! Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı - 1. Resim

Şehir, nadir görülen sis bulutlarının altında kayboldu. Görenleri kendine hayran bırakan bu doğa olayı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Sis adeta kenti yuttu! Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı - 2. Resim

Öte yandan şehir içinde de etkili olan sis, görüş mesafesini yaklaşık 50 metreye kadar düşürdü. Sürücüler dikkatli ilerledi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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