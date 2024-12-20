Sis adeta kenti yuttu! Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

20 Aralık 2024 10:31 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 11:42

Sivas'ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, kenti adeta beyaz bir örtüyle kapladı. Sisin oluşturduğu atmosfer kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı.

Termometrelerin sıfırın altında 7 dereceyi gösterdiği Sivas'ta sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Özellikle şehrin batısında yer alan 2 bin rakımlı Merakum Tepesi'nden izlenen sis tabakası, adeta bir doğa şöleni sundu. Şehir, nadir görülen sis bulutlarının altında kayboldu. Görenleri kendine hayran bırakan bu doğa olayı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Öte yandan şehir içinde de etkili olan sis, görüş mesafesini yaklaşık 50 metreye kadar düşürdü. Sürücüler dikkatli ilerledi. İlgili Haberler Cumartesi günü yağmur var mı? 21 Aralık hava durumu raporu Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok ile kar ve sağanak uyarısı: Hafta sonu birden değişecek! İşte il il hava durumu