Korkunç kaza kamerada! Kaza yapıp kaçan sürücü 11 yaşındaki kız çocuğuna çarptı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

05 Kasım 2024 01:50 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 01:51

Sakarya'da park halindeki araca çarptıktan sonra olay yerinden kaçan bir sürücü, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen 11 yaşındaki kız çocuğunu çarptı. Feci kaza metrelerce savrulan küçük kız hayatını kaybederken, sürücü ise olay yerinden yine kaçtı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde akşam saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Park halindeki bir araca çarptıktan sonra olay yerinden kaçmaya çalışan T.D. kontrolündeki hafif ticari araç, Adnan Menderes Caddesi üzerinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Zühre Deniz A.'ya (11) çarptı. METRELERCE SAVRULDU Çarpmanın etkisi ile metrelerce savrulan küçük çocuk refüje düştü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Zühre Deniz'den acı haber geldi. KAÇAN SÜRÜCÜ KISA SÜREDE YAKALANDI Öte yandan, 11 yaşındaki çocuğa çarparak olay yerinden kaçan sürücü T.D. ise kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. FECİ KAZA KAMERAYA YANSIDI 11 yaşındaki Zühre'yi hayattan koparan kaza anı ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, yolun karşısına geçmek isteyen küçük kız çocuğuna aracın çarpması ve çocuğun metrelerce savrularak refüje düştüğü anlar yer aldı. İlgili Haberler Kaza anı otobüsün iç kamerasına yansıdı: Yolcular savruldu, yaralılar var Deprem bölgesinde korkutan yangın: Depremzedelerin kaldığı konteynerler alev alev yandı