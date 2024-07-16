Korkunç kaza kamerada! Metrelerce havaya uçan motosiklet sürücüsü öldü
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Temmuz 2024 08:53 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 09:02
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşanan korkunç kazada, otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce havaya uçtu. Motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'nde yaşanan olayda otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Tayfun Kurnaz idaresindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya uçan Kurnaz, yola savruldu.
FECİ KAZA KAMERADA
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Kurnaz'ı Dörtyol Devlet Hastanesine sevk etti. Kurnaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Feci kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı