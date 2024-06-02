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Korkunç kaza kamerada! Yaşlı kadın böyle havaya savruldu

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Haziran 2024 16:53 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 17:02

İstanbul Sultangazi'de yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadına araba çarptı. Kadın çarpmanın etkisiyle savrulurken olay anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

OCebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü, park yeri bulamayınca sokaktan dönüş yaparak tekrar cadde üzerine geldi. Sürücü park yeri arayışına devam ederken, kontrolsüz şekilde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına çarptı.

Yaşlı kadın, çarpmanın etkisiyle havaya savrulduktan sonra yere düşerek yaralandı. Yaşanan kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kontrolsüz şekilde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına, o esnada seyir halinde olan otomobilin çarptığı, çarpmanın etkisiyle yaşlı kadının savrularak yere düştüğü görülüyor.

Korkunç kaza kamerada! Yaşlı kadın böyle havaya savruldu - 1. Resim

HASTANEYE KALDIRILDI 

Olayı anlatan çevre esnafı Volkan Çevikoğlu, "Dün iş yerimizin önünde dururken, bir teyzemiz yoldan karşıya geçmeye çalışıyordu. Onun öncesinde zaten araba yer bulamadığı için sokağın içinden dönüş yaptı. Bir iki tur attıktan sonra teyze kontrol etmeden yola çıktığında, arkadaş da yavaş geliyordu ve çok hızlı değildi. Bir anda teyzeye vurdu ve teyze birkaç metre ileriye gitti. Sonra ambulans çağırdık. Ambulans ile birlikte Taksim İlkyardım Hastanesi'ne gitti. Durumu hakkında bilgimiz yok ama geçmiş olsun böyle bir olay yaşandı dükkanımızın önünde" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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