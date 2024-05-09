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Korkunç kaza: Motosikletli feci şekilde hayatını kaybetti

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 May 2024 09:51 - Güncelleme : 09 May 2024 10:01
Korkunç kaza: Motosikletli feci şekilde hayatını kaybetti

İstanbul Küçükçekmece’de hız yapan motosiklet kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Korkunç kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Halkalı Gümrük Yolunda meydana gelen olayda, hız yapan motosiklet sürücüsü, virajı alamayınca ağaca çarptı. Kontrolden çıkan motosikletle birlikte savrulan sürücü korkunç şekilde hayatını kaybetti. 

Sürücü, önce ağaca ardından 15 metre ileride yol kenarında park halindeki araca çarptı. Vücut bütünlüğü bozulan sürücü, feci şekilde hayatını kaybetti. Sürücünün arkasındaki yolcu ise, ağır yaralandı.Korkunç kaza: Motosikletli feci şekilde hayatını kaybetti - 1. Resim

1 ÖLÜ,1 AĞIR YARALI 

Ayrı yere savrulan motosiklet ise yaklaşık 30 metre ilerideki ağaca çarparak durabildi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünü hayatını kaybettiğini belirlerken ağır yaralı şahsı hastaneye kaldırdı. Ölen sürücünün cesedi ise ambulansla hastane morguna götürüldü. Yapılan incelemenin ardından motosiklet ise olay yerinden kaldırıldı. Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü ile yolcunun üzerinde kimlik çıkmadığı öğrenilirken olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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