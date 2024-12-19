Korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Yaşlı adam ölüme böyle gitmiş
İstanbul Arnavutköy’de pazar alışverişi yaptıktan sonra evine gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen 77 yaşındaki adam korkunç şekilde can verdi. Ortaya çıkan görüntülerde yola adımını atan yaşlı adamın tankerin kör noktasında kaldığı ve şoförün fark edemeyerek üzerinden geçtiği görülüyor.
Arnavutköy Hadımköy Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, 77 yaşındaki Nevzat Özcan mahallede bulunan pazara giderek evin ihtiyaçlarını aldı. Alışverişi biten adam, evine gitmek için yola koyuldu. Yolun karşısına geçmek isteyen adam tankerin altında kalarak can verdi.
KORKUNÇ ANLAR ORTAYA ÇIKTI
Polis ekiplerinin kazayla alakalı çalışmaları devam ederken, feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yolun karşısına geçmek için bekleyen yaşlı adamın, beraberinde bekleyen kişilerle beraber karşıya geçmek istediği esnada kamyonun kör noktasında kaldığı ve sürüklenerek kamyonun altında kaldığı görüldü.