Korkunç olay! Mama yedirip uyuttu, sabah yatağında ölü buldu
Bursa'da 4 aylık bebek annesinin mama yedirip uyuttuktan sonra ölü bulundu., sabah uyanan anne, bebeğinin hareketsiz olduğunu fark ederek sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.
Bursa'da yaşanan olay, gece saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi Kartal Sokaktaki 3 katlı apartmanın 3'ncü katında meydana geldi. 30 yaşındaki Hacer ve 35 yaşındaki Ahmet Azar çiftinin 2'nci çocukları 4 aylık Fatma'yı annesi mama ile besledikten sonra beşiğine yatırdı.
OTOPSİYE GÖNDERİLDİ
Sabah uyanan anne bebeğinin hareketsiz yattığını görünce 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.
Bebeğin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.