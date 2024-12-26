Korkunç olay! Mama yedirip uyuttu, sabah yatağında ölü buldu

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

26 Aralık 2024 15:16 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 15:19

Bursa'da 4 aylık bebek annesinin mama yedirip uyuttuktan sonra ölü bulundu., sabah uyanan anne, bebeğinin hareketsiz olduğunu fark ederek sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.