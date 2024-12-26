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Korkunç olay! Mama yedirip uyuttu, sabah yatağında ölü buldu

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
26 Aralık 2024 15:16 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 15:19
Korkunç olay! Mama yedirip uyuttu, sabah yatağında ölü buldu

Bursa'da 4 aylık bebek annesinin mama yedirip uyuttuktan sonra ölü bulundu., sabah uyanan anne, bebeğinin hareketsiz olduğunu fark ederek sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bursa​'da yaşanan olay, gece saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi​ Kartal Sokaktaki 3 katlı apartmanın 3'ncü katında meydana geldi. 30 yaşındaki Hacer ve 35 yaşındaki Ahmet Azar çiftinin 2'nci çocukları 4 aylık Fatma'yı annesi mama ile besledikten sonra beşiğine yatırdı.

Korkunç olay! Mama yedirip uyuttu, sabah yatağında ölü buldu - 1. Resim

OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Sabah uyanan anne bebeğinin hareketsiz yattığını görünce 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Korkunç olay! Mama yedirip uyuttu, sabah yatağında ölü buldu - 2. Resim

Bebeğin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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