Korkutan küresel rapor! Son 140 yılın en güçlüsü kapıda: Süper El Niño için tarih belli oldu

Küresel iklim modellerine ilişkin korkutan hava raporu geldi. İklim uzmanları bu yılın ilerleyen dönemlerinde küresel sıcaklıkları artırma potansiyeli taşıyan 'güçlü' bir El Niño yaşanacağını açıkladı.

SON 140 YILIN EN GÜÇLÜSÜ

'Süper El Niño'nun son 140 yılın en güçlü hava olayı olacağı ve giderecek artacağı belirtildi. Bu ayın başında, ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), bu yaz bir El Niño oluşma olasılığının yüzde 62 olduğunu açıkladı.

Albany Üniversitesi'nde atmosfer bilimcisi olan Paul Roundy, yaklaşan iklim olayının "son 140 yılın en güçlü El Niño olayı olma potansiyeline sahip" olduğunu ifade etti.

TARİH BELLİ OLDU

Geçtiğimiz ay, Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), yaklaşan El Niño'nun Ağustos ayında gerçekleşmesinin muhtemel olduğunu tahmin etti.

Columbia Üniversitesi'nden bir başka iklim bilimcisi de bu hafta San Francisco Chronicle'a verdiği demeçte; Avrupa, NASA ve Avustralya'dan tahmincilerin hepsinin bunun "güçlü bir El Niño" olacağını tahmin ettiğini belirterek beklentilere ekleme yaptı.

Uzmanlar El Niño dönemlerinde Pasifik'te çok büyük fırtınalar oluşacağını belirtiyor. Küresel ısınmanın üzerine eklenecek olan Süper El Niño’nun etkisiyle, 2026 yılının 2024 yılına ait küresel sıcaklık rekorunu geride bırakma olasılığı oldukça yüksek görülüyor.

EKONOMİ VE TARIMDA "EL NINO" DARBESİ

Uzmanlara göre, iklim olayının ekonomik bilançosu da ağır olabilir. Klasik El Nino olayları küresel ekonomide belirli dengeleri korusa da, "süper" düzeydeki bir anomali tarımsal üretimi durma noktasına getirebilir. Kuraklık ve aşırı yağışlar nedeniyle gıda güvenliğinin tehlikeye girmesi beklenirken, fenomenin asıl etkilerinin 2027 yılında zirve yapacağı öngörülüyor.