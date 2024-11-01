Kötü koku ekipleri harekete geçirdi! Evden tam 1 kamyon çöp çıktı

01 Kasım 2024 05:17 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 05:22

Karabük'te kötü koku ihbarıyla bir eve gelen ekipler gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Evden yaklaşık 1 kamyon çöp çıkarıldı. Çöpler belediye ekiplerince temizlendi.

Karabük​'ün Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki tek katlı evden kötü koku gelmesi üzerine mahalle sakinleri belediyeye şikayette bulundu. Eve giden polis, zabıta ve belediye temizlik​ ekipleri, ev​ ve bahçesinin çöplerle dolu olduğunu gördü.

Çöpler nedeniyle evde ve bahçede hareket etmekte zorlanan ekipler, 1 kamyon dolusu atık topladı. Ekipler, daha sonra evi temizledi.

Mahalle muhtarı Aysun Bostancı, gazetecilere, ev sahibinin çöp topladığını, bu durumdan vatandaşların rahatsız olduğunu söyledi.

"100 KAMYON MAL GETİRECEĞİM"

Eşinin "Bıktım bunun pisliğinden" dediği ev sahibi ise, "100 kamyon mal getireceğim" demesi şaşırttı. Mahalle Muhtarı Aysun Bostancı, şahsın sürekli topladığı çöpleri eve getirdiği ve belediye ekiplerinin 2 ayda bir temizlik yaptığını belirterek yetkililerden yardım istedi.