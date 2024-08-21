Kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi! Eve girdiklerinde şoke oldular: 1 işçi fenalaştı

21 Ağustos 2024 11:15 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 11:38

Bir çöp ev vakası da Adana'dan geldi. Mahallelinin kötü kokuların gelmesi üzerine ihbarıyla polis nezaretinde bir eve giren belediye ekipleri şoke eden bir manzarayla karşılaştı.

KAMYON KAMYON ÇÖP ÇIKARILDI

53 yaşındaki Abdullah Aslan'ın yaşadığı ev adete bir çöplüğe dönüşmüştü. Hemen temizlik için harekete geçen ekipler evde yaklaşık 10 saat boyunca temizlik çalışması yaptı. Yapılan temizlik çalışması sırasında bir işçi kokudan fenalaştı.

1 İŞÇİ KOKUDAN FENALAŞIP HASTANEYE KALDIRILDI

İşçinin fenalaşması üzerine bölgeye sağlık ekipleri de sevk edildi. Ambulansa bindirilen işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Evde yapılan temizlikte ise yaklaşık 4 kamyon çöp çıkartıldı.

MAHALLELİ İSYAN ETTİ

Çöp evin 20 yıla yakın süredir bu halde olduğunu belirten mahalle sakinlerinden Osman Köksal, "Bu sokak daha önce kapalıydı ama yol açtılar. Bunları görmüyoruz, evden çıkmıyorlar. Bir kişi var o topluyor genelde. Sanırım bu kişi hasta ve ruh sağlığına da götürüyorlar. Sağda solda ne varsa toplayıp getiriyor. Bu kokuyu ve görüntüyü kim ihbar etmez. Burada biriktirmenin ne faydası var, para da etmez bunlar. Milletin çocuğu var, sinekten geçilmiyor çok rahatsızız. Burayı temizliyorlar ama iki hafta sonra yine böyle olacak" diye konuştu.