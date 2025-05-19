Kötü koku mahalleyi sardı, acı gerçek ortaya çıktı! Geriye sadece kemikleri kalmış

Samsun'da bir apartmanda yayılan koku sonrası ekipler harekete geçti. Kokudan rahatsız olan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Yayılan koku üzerine yapılan aramada şoke eden manzara ortaya çıktı.

Samsun’un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde ürkütücü bir olay yaşandı. Mahalleli bir binada yaklaşık 1 aydır kötü koku aldığını 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

Zemin kattaki dairede yalnız yaşadığı öğrenilen Irak uyruklu 60 yaşlarındaki Adil Abdul Maher Muhsin’in evine giren ekipler, şahsın yaklaşık 1,5-2 ay önce hayatını kaybettiğini değerlendirdi.

GERİYE YALNIZCA KEMİKLERİ KALMIŞ

Yapılan ilk incelemelerde yaşlı adamdan geriye yalnızca kemiklerin kaldığı tespit edildi. Ceset, otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı’na gönderildi.

Soruşturma devam ediyor.

