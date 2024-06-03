Kötü koku mahalleyi sarınca acı gerçek ortaya çıktı

03 Haziran 2024 14:43 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 15:09

İzmit'te Sezgin Sokak’ta bulunan apartmanın 4’ünce meydana gelen olayda, binada kötü kokunun yayılması üzerine apartman sahibi kokunun geldiği evin kapısını çaldı.

Uzun süre kapıyı açan olmaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapıyı açmak için çalışma başlattı.

EVDE ÖLÜ BULUNDU

Ekiplerin uzun uğraşları neticesinde kapı kırılırken, kiracı Mehmet Şirin evde ölü halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan tespitte şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Mehmet Şirin’in eşinin 10 gün önce evi terk ettiği, şahsın bunalıma girdiği ve o günden sonra kendisinden haber alınamadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.