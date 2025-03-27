Kötü şaka ölümle son buldu: Okul servisi, öğrenciye çarptı

Adana'nın Kozan ilçesinde iki öğrencinin şakalaşması ölümle son buldu. Bir öğrenci arkadaşına iteleme şakası yapınca hareket eden okul servisi öğrenciye çarptı.

Adana'nın Kozan ilçesinde Şehit Ziya Özkozanoğlu Ortaokulu yanında iki öğrencinin şakalaşması sonucu kötü haber geldi. 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Gazel Alsheıkm'i yanındaki bir arkadaşı şaka amaçlı iteledi. İteleme sonrası Gazel'e, okuldan hareket eden A.B. (44) idaresindeki öğrenci servis minibüsü çarptı.

KÜÇÜK KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde polis ekipleri görgü tanıklarının ifadesine başvururken, servis minibüsü sürücüsünü de gözaltına aldı.

BABA KIZININ ELİNİ TUTUP GÖZYAŞI DÖKTÜ

Acı haberi alan Gazel'in ailesi olay yerine gelerek gözyaşı döktü. Baba Bassen Alsheıkm yerde cansız yatan kızını elini tutarak uzun süre ağladı. Yakınları tarafından sakinleştirilen aileye sağlık ekipleri müdahale etti. Savcı ve polisin olay yeri incelemesi sonrasında küçük kızın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

