KPSS lisans sınav yerleri açıklandı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Anadolu Ajansı
04 Temmuz 2024 10:20 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 10:22
2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans oturumları sınava giriş belgelerini erişime açtı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2024-KPSS Lisans, genel yetenek-genel kültür ile eğitim bilimleri oturumuna katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinilebilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı