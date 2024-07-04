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KPSS lisans sınav yerleri açıklandı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Anadolu Ajansı
04 Temmuz 2024 10:20 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 10:22
KPSS lisans sınav yerleri açıklandı

2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans oturumları sınava giriş belgelerini erişime açtı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2024-KPSS Lisans, genel yetenek-genel kültür ile eğitim bilimleri oturumuna katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinilebilecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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