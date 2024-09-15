KPSS ortaöğretim sınavı başladı! 2 milyona yakın aday ter döküyor

15 Eylül 2024 10:15 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 09:40

Kamu Personel Seçme Sınavı 2024-KPSS Ortaöğretim Sınavı'nın heyecanını yaşıyor. Saat 10.15'te başlayacak sınav için 227 sınav merkezi, 5 bin 683 bina ve 99 bin 765 salon kullanılır. Peki 2024 KPSS ortaöğretim sınav sonucu ne zaman açıklanacak? KPSS ortaöğretim soruları ve cevapları 2024 ne zaman yayımlanacak? İşte KPSS sorgulama ekranı ve diğer detaylar...

Kamu Personel Seçme Sınavı​ (2024-KPSS) Ortaöğretim Sınavı heyecanı başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ortaöğretim, 227 sınav merkezi, 5 bin 683 bina ve 99 bin 765 salonda düzenleniyor. KPSS​'DE EK SÜRE VAR MI? Sınava, 1 milyon 864 bin 867 aday başvurdu. Saat 10.00'dan sonra sınav merkezlerine gelen adaylar, salonlara alınmadı. Sınavda adaylara genel yetenek ve genel kültür testleri için 120 soru yöneltildi ve 130 dakika cevaplama süresi verildi. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek. KPSS​ ORTAÖĞRETİM SINAV SORULARI NE ZAMAN YAYIMLANIR? KPSS​ lisans ve ön lisan sınavının soruları aynı gün içerisinde yayımlanmıştı. KPSS​ ortaöğretim sınavı soruları ve cevaplarının da oturumun tamamlanmasından kısa bir süre sonra duyurulması bekleniyor. KPSS​ ORTAÖĞRETİM SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM takviminde KPSS​ ortaöğretim sınav sonuç tarihine de yer verilmişti. Buna göre bugünkü sınavın sonuçları 4 Ekim Cuma günü duyurulacak. Adaylar "https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=9544" adresindeki sorgu ekranından sınav sonuçlarını öğrenebilecek.