KPSS'de yine gözyaşları aktı! Son saniye kapıda kaldılar
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 Temmuz 2024 19:03 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 19:06
Kamu Personeli Seçme Sınavı için okullarına yine son saniyede gelerek geç kalan öğrenciler içeri alınmayınca yaşadıkları stresi gözyaşlarıyla anlattılar.
Karabük'te Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek lisans mezunu adaylardan bazıları, saniyelerle kapanan kapıdan içeriye giremeyince gözyaşlarını tutamadı.
KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda yine bilindik manzaralar yaşandı. Karabük Üniversitesinde sınava girecek olan binlerce adayın araçlarla kampüs içerisine girmesine izin verildi.
SANİYELERLE KAÇIRIP GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR
Sınav öncesi İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri kampüs girişlerinde adayların üst aramasını yaptı. Öğrenciler kontrollerin ardından sınav salonlarına alınırken saat l0.00'da kapılar kapandı. Saniyelerle sınava yetişemeyen adaylardan bazıları gözyaşlarını tutamadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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