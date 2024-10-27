Kreşte 1,5 yaşındaki bebeğin yüzü ve kolları yandı! Okul yönetimi gizlemeye çalıştı

27 Ekim 2024 17:52 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 18:33

Adana'da 1,5 yaşındaki çocuğun anaokulunda üzerine kahve döküldüğü ortaya çıktı. Okul yönetimi çocuğun merdivenlerden düştüğünü öne sürerek gizlemeye çalışsa da gerçek hastane raporuyla ortaya çıktı. Aile bebeğinin yanık vücuduyla fotoğraflarını göstererek yetkililerin cezalandırılmasını istiyor.

Adana​'da 25 Ekim günü Çukurova​ ilçesine bağlı Özel Çam Anaokulu'na giden 1,5 yaşındaki Aden Aslan'ın üzerine kahve döküldüğü ortaya çıktı. Okul yönetimi hastaneye götürdükten sonra hastane yönetimi anne Aslı Aslan'ı arayarak olayın ciddiyetini haber verdi. Küçük çocuğun vücudunda 2'inci derece yanıklar oluştuğu tespit edildi.

"MERDİVENLERDE OLDU" DİYEREK GİZLEDİLER

Anne hastaneye giderek bebeğinin sıcak içecek sebebiyle yandığı gerçeğini öğrendi. İhlas Haber Ajansı'nın ulaştığı anne Aslı Aslan, "Anaokulu yönetimi bana olayın merdivenler tarafından olduğunu iddia edip kamera yok diyerek kamera kayıtlarını vermiyorlar. Bu olay, 1 fincan kahve yanmasına benzemiyor. Kızımın boynu soyulmuş, kolu su toplamış. Yüzü ise krem sürerken bile soyuluyor. Benim evladım acı çekiyor. Biz çocuklarımıza odada sıcak bir şey içirmezken bu nasıl bir sorumsuzluk. Hastanede kurumun sahibi yanımızdaydı ve şikayet kağıdımızı almaya çalıştı biz orada canımızın derdindeyken. Doktorlar kağıdı vermediler. Bu olayın peşini bırakmayacağız" dedi.

OKUL YÖNETİMİ: ELİNDE KAHVE OLAN ÖĞRETMEN BAŞKA ÖĞRETMENLE ÇARPIŞTI

Okul yönetimi ise yaptığı açıklamada, elinde kahve fincanı olan bir öğretmen ile başka bir öğretmenin çarpışması nedeniyle Aden'in üzerine kahve döküldüğünü, çocuğun sağlığını gözeterek hastaneye götürdükleri sırada aileye de haber verdiklerini, söz konusu öğretmenlere idari işlem yapılacağını kaydetti.