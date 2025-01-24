Kripto dolandırıcılarına 4 ilde operasyon: 4 milyon 100 bin TL vurgun yaptılar
Sivas merkezli 4 ilde kripto varlıklarla sosyal medya üzerinden yüksek kazanç vaadi verip dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Operasyon sonucu şahısların 4 milyon 100 bin TL tutarında yatırımcıları dolandırdığı tespit edildi.
Sivas’ta kripto varlıklar üzerinden dolandırıcılık yapan kişilere karşı operasyon yapıldı. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince ‘Bilişim Sistemleri Banka ve Kredi Kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle Dolandırıcılık’ konusuna ilişkin çalışma yürütüldü.
4 İLDE OPERASYON
Yapılan çalışmalar neticesinde sosyal medya hesapları üzerinden ‘kripto yatırım’ adı altında yüksek kazanç vaadi ile insanları aldatarak dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen toplam 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik; Sivas merkezli Adana, Samsun ve İstanbul illerinde 4 farklı adreste 22.01.2025 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon neticesinde 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde şüpheli şahısların 43 müştekiyi 4 milyon 100 bin TL tutarında dolandırdıkları tespit edildi.
Adliyeye sevk edilen şahıslardan ikisi tutuklarınken, bir şahıs adli kontrol şartıyla ile serbest bırakıldı.