Kripto dolandırıcılarına 4 ilde operasyon: 4 milyon 100 bin TL vurgun yaptılar

24 Ocak 2025 11:43 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 11:49

Sivas merkezli 4 ilde kripto varlıklarla sosyal medya üzerinden yüksek kazanç vaadi verip dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Operasyon sonucu şahısların 4 milyon 100 bin TL tutarında yatırımcıları dolandırdığı tespit edildi.

Sivas’ta kripto varlıklar üzerinden dolandırıcılık​ yapan kişilere karşı operasyon yapıldı. Sivas​ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince ‘Bilişim Sistemleri Banka ve Kredi Kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle Dolandırıcılık’ konusuna ilişkin çalışma yürütüldü.

4 İLDE OPERASYON

Yapılan çalışmalar neticesinde sosyal medya hesapları üzerinden ‘kripto yatırım’ adı altında yüksek kazanç vaadi ile insanları aldatarak dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen toplam 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik; Sivas merkezli Adana, Samsun ve İstanbul illerinde 4 farklı adreste 22.01.2025 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon neticesinde 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde şüpheli şahısların 43 müştekiyi 4 milyon 100 bin TL tutarında dolandırdıkları tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen şahıslardan ikisi tutuklarınken, bir şahıs adli kontrol şartıyla ile serbest bırakıldı.