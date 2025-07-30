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 | Murat Makas

Kripto fenomenine çok sayıda dava: Kendi rızalarıyla para yolladılar, peşime mafya takıldı

Kripto fenomeni olarak ünlenen Metin Emir, Bitcoin fiyat tahminleri sonrası takipçilerinin kendi rızasıyla para yolladığını belirtti. Emir, para değer kazanınca satılması gerektiğini belirtmesine rağmen takipçileri buna uymadı, hakkında dava açıldı. Emir, kripto yüzünden peşine mafya takıldığını söyledi.

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Kripto fenomenine çok sayıda dava: Kendi rızalarıyla para yolladılar, peşime mafya takıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 16:45
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 16:45

fiyatını tahmin ederek sosyal medyada dikkat çeken Ordu'da yaşayan Metin Emir (34), geçen yıllarda 6 kez Bitcoin fiyatını tahmin etti. Takipçileri değerlendirmesi için Emir’e para göndermek istedi.

Kripto fenomenine çok sayıda dava: Kendi rızalarıyla para yolladılar, peşime mafya takıldı

Bunun üzerine Emir, bu işin riskleri olduğunu ve sorumluluk kabul etmediğini anlattı. Emir'in iddiasına göre takipçilerin paraları bir süre sonra yüzde 60 değerlendi ancak takipçiler daha fazlasını isteyince paralar sıfırlandı. Bunun üzerine yaklaşık 70 kişi Emir hakkında suç duyurusunda bulundu, iddiaya göre kendilerini olarak tanıtanlar Emir'i belirli bir ücret karşılığında yurt dışına kaçırabileceklerini söyledi.

PARA DEĞER KAZANDI, OLAYLAR PATLADI

Yaşanan süreci anlatan Emir, "Sosyal medyada kripto yorum ve analizleri yapmaktayım. 1 yılda 6 kez Bitcoin fiyatını tutturdum, sonrasında 7'nci kez fiyatı tutturacağımı düşünen takipçiler bana ulaştı ve ellerindeki parayı kaldıraçlı vadeli işlemlerde çalıştırmamı istedi. Ben de kendilerine riskli bir işlem olduğunu, sıfırlanma ihtimali olduğunu söyledim. Şahıslar tüm riskli göze alarak teklif ettiler. Ben de parayı kaldıraçlı vadeli işleme aktardım. Şahıslar işlemleri kendi telefonlarında da takip edebiliyorlardı. Sonrasında bu para yüzde 60-70 arasında değer kazandı. Hepsine ulaştım ve paranın güzel değer kazandığını, ‘satışı yapalım mı?' Diye sordum. Takipçiler daha fazla yükselmesini istediler ve bir süre sonra İran ve İsrail sataşması olunca Bitcoin ve kripto paralarda ciddi bir düşüş gerçekleşti, para da vadeli işlemlerde olduğu için sıfırlandı" dedi.

Kripto fenomenine çok sayıda dava: Kendi rızalarıyla para yolladılar, peşime mafya takıldı

"MAFYA BENİ YURTDIŞINA KAÇIRMAK İÇİN TELEFON AÇTI"

"Şahıslar bana ulaştılar ve ‘canın sağ olsun' dediler. Ama birkaç gün sonra yine aynı şahıslar benden paranın en azından bir kısmını geri istediler" diyen Emir, "Parayı geri veremeyince hakkımda şikayetçi oldular. Savcılık çağırdı ve ifade verdim. Hakkımda takipsizlik ve beraat kararı verildi. Vicdanı olarak bazı şahısların ödemelerini yaptım. Sonrasında kendimi, ‘kripto fenomeni Metin Emir insanları dolandırdı' diye haber kanallarında gördüm. Bir zaman sonra da bir numara aradı ve bende yüklü bir para olduğunu, yurt dışına kaçırmak için özel uçak ve tekne teklif ettiler. Kendisi bir mafya örgütü imiş. Hapse girmemem için bana böyle bir teklifte bulundular. Sonrasında sorgularım devam etti ve takipsizlik ve beraat kararları aldım, şua nda özgürüm" diye konuştu.

Kripto fenomenine çok sayıda dava: Kendi rızalarıyla para yolladılar, peşime mafya takıldı
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ETİKETLER
#dolandırıcılık
#kripto para
#bitcoin
#mafya
#Metin Emir
#Gündem
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