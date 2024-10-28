Kuaförde iğrenç olay! 7 stajyer öğrenciye cinsel istismar
Nevşehir'de bir bayan kuaför staj için gelen 7 küçük çocuğa cinsel istismarda bulundu. İğrenç olay çocuklardan birinin ailesine anlatmasıyla gün yüzüne çıktı. Sapık kuaföre çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
15 Temmuz Mahallesinde bulunan S.D.'ye ait bir bayan kuaföründe staja gelen çocuklar dehşeti yaşadı. S.D. çeşitli zamanlarda işyerine gelen stajyer çocuklara cinsel istismarda bulundu.
7 ÖĞRENCİYE CİNSEL İSTİSMAR
Çocuklardan birinin olayı ailesine anlatması üzerine, aile suç duyurusunda bulundu. Şikayeti değerlendiren Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bayan Kuaförü S.D.'yi gözaltına aldı.
Yapılan çalışmalarda S.D.'nin çeşitli zamanlarda iş yerine staj için gelen 7 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen S.D. tutuklandı.