Küçük çocuğa şiddet! Emniyet harekete geçti! Baba ve babaanne gözaltına alındı

02 Ağustos 2024 12:42 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 12:47

Küçük çocuğa uygulanan şiddet görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasından sonra baba eve babaanne gözaltına alındı. Küçük çocuğun ise devlet koruması altına alındığı bildirildi.

EMNİYET HAREKETE GEÇTİ

Akçakoca Kaymakamlığından yapılan açıklamada, dün küçük çocuğa şiddet uygulanan görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Kaymakamlıkça çalışma başlatıldığı belirtildi.



Akçakoca Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün derhal harekete geçtiği aktarılan açıklamada, görüntülerde çocuğa şiddet uyguladığı tespit edilen çocuğun babası T.A. ve babaannesi S.A'nın Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla gözaltına alındığı bildirildi.



Şahısların Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği anlatılan açıklamada, mağdur çocuğun Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü psikologları eşliğinde devlet koruması altına alındığı kaydedildi.