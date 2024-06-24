Küçük çocuğu istismar edip yayınlayan kadın tutuklandı

24 Haziran 2024 18:05 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 18:07

Otizmli çocuğa 4 gün boyunca cinsel istismar! HIV olduğunu bile bile... İfadeleri kan dondurdu

Otizmli çocuğa 4 gün boyunca cinsel istismar! HIV olduğunu bile bile... İfadeleri kan dondurdu

TikTok'ta yayın yapan Duygu Özgül Kalebayır isimli kadının küçük çocuğa sözleri ve hareketleri büyük tepki topladı. Kuzeni olduğunu öne sürülen kadın sosyal medyada gündem oldu.

Genç kadın "Ben dudak seviyorum" diyerek küçük bir çocuğu zorla dudaklarından öptürdü. Tepki gören kadın kendisini "Çocuğun ailesi yanımızdaydı. İstismar gizlidir kıyıda köşede çoluğa çocuğa bir şeyler yapmaktır" diyerek savunda.

TUTUKLANDI!

Duygu Özgül Kalebayır'ın Nevşehir'de yaşadığı ve Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında 'cinsel istismar suçundan' gözaltına alındı.

Ürgüp ilçesinde polis ekiplerince gözaltına alınan kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kadın, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

"AİLEYE DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLDİ"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada, olayın sosyal medyada yayıldığı andan itibaren il müdürlüğü ekiplerinin emniyet birimleriyle koordinasyon içerisinde harekete geçtiği ifade edilerek, videodaki kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Çocuğun ailesiyle yapılan görüşmede, videonun eski olduğu bilgisinin alındığı belirtilen açıklamada, "Meslek elemanlarımız tarafından aileye danışmanlık hizmeti verilmiştir. Psikolojik sağlamlığını artırmak adına aile yanında bulunan çocuğun durumu yakından takip edilmeye devam edilecektir. Söz konusu TikTok hesabı Bakanlığımızın girişimleri sonucu kapatılmıştır" ifadelerine yer verilmişti.