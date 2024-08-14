Küçük çocuğun hayatını karartan sünnet skandalında iki kişi tutuklandı 

14 Ağustos 2024 19:20 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 19:24

Kayseri'de yaşayan Y.B., yaşadığı bölgede bulunan sağlık kabinine oğlunu sünnet ettirmek için götürdü. Sağlık memuru Hüdai Çeliker, sünnet için 3 bin 500 lira istedi. Parada anlaşılınca Sağlık Bakanlığı'nın yasaklamasına rağmen sünnet sağlık kabininde gerçekleştirildi.

İddiaya göre sağlık memuru, sünnetten sonra 24 saat izlenmesi gereken çocuğu, eve gönderdi. Ancak, küçük çocuğun kaçak sünnet nedeniyle kangren olan cinsel organı kesildi.

GÖZALTINA ALINAN 3 KİŞİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

Yaşanan skandalın ardından başlatılan soruşturma kapsamında yetkisiz olduğu belirlenen sağlık kabini kapatılırken, sünnet işlemini gerçekleştiren sağlık memuru H.Ç. açığa alındı.

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, "Develi ilçesinde bulunan özel bir Sağlık Kabininde 18 Temmuz 2024 tarihinde kamuda görevli H.Ç tarafından yapılan sünnet işleminden bir süre sonra gelişen kangren komplikasyonu ile Erciyes Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdukları anlaşılmıştır. Sünnetin yapıldığı Özel Sağlık Kabini yetkisiz işlem neticesinde kapatılmış ve sünnet yaptığı iddia edilen H.Ç., Develi Kaymakamlığı tarafından açığa alınmıştır. Develi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olayla ilgisi olan şüpheli 3 kişi gözaltına alınmıştır. Adli ve idari tahkikata başlanmıştır." denildi.

Adliyeye sevk edilen sağlık memurlarından H.Ç. ve S.D. tutuklanırken, S.T. ise serbest bırakıldı.