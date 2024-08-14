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Küçük çocuğun hayatını karartan sünnet skandalında iki kişi tutuklandı 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
14 Ağustos 2024 19:20 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 19:24
Küçük çocuğun hayatını karartan sünnet skandalında iki kişi tutuklandı 

Kayseri'de yaşayan 7 yaşında bir çocuk yasak olmasına rağmen sağlık kabininde sünnet edildi. Çocuğun kangren olan cinsel organı kesilerek hayatı karartılırken olayla ilgili olarak adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2'si tutuklandı. 

Kayseri'de yaşayan Y.B., yaşadığı bölgede bulunan sağlık kabinine oğlunu sünnet ettirmek için götürdü. Sağlık memuru Hüdai Çeliker, sünnet için 3 bin 500 lira istedi. Parada anlaşılınca Sağlık Bakanlığı'nın yasaklamasına rağmen sünnet sağlık kabininde gerçekleştirildi. 

İddiaya göre sağlık memuru, sünnetten sonra 24 saat izlenmesi gereken çocuğu, eve gönderdi. Ancak, küçük çocuğun kaçak sünnet nedeniyle kangren olan cinsel organı kesildi.

Küçük çocuğun hayatını karartan sünnet skandalında iki kişi tutuklandı  - 1. Resim

GÖZALTINA ALINAN 3 KİŞİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI 

Yaşanan skandalın ardından başlatılan soruşturma kapsamında yetkisiz olduğu belirlenen sağlık kabini kapatılırken, sünnet işlemini gerçekleştiren sağlık memuru H.Ç. açığa alındı. 

Küçük çocuğun hayatını karartan sünnet skandalında iki kişi tutuklandı  - 2. Resim

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, "Develi ilçesinde bulunan özel bir Sağlık Kabininde 18 Temmuz 2024 tarihinde kamuda görevli H.Ç tarafından yapılan sünnet işleminden bir süre sonra gelişen kangren komplikasyonu ile Erciyes Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdukları anlaşılmıştır. Sünnetin yapıldığı Özel Sağlık Kabini yetkisiz işlem neticesinde kapatılmış ve sünnet yaptığı iddia edilen H.Ç., Develi Kaymakamlığı tarafından açığa alınmıştır. Develi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olayla ilgisi olan şüpheli 3 kişi gözaltına alınmıştır. Adli ve idari tahkikata başlanmıştır." denildi. 

Adliyeye sevk edilen sağlık memurlarından H.Ç. ve S.D. tutuklanırken, S.T. ise serbest bırakıldı. 

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Kaynak: tgrthaber.com
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