Küçük çocuk, başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı: Korkunç anlar kamerada
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
15 Haziran 2024 14:07 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 14:16
Adana'da 14 yaşındaki çocuk, köpek saldırısına uğradı. Çocuğa 6 dikiş atılırken, saldırı anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan 14 yaşındaki Berke Esirgence, başıboş köpeklerin saldırısı sonucu yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDI
8 Haziran'da bakkaldan su almak için sokakta yürüdüğü esnada üzerine doğru koşan sahipsiz 3 köpeğin saldırısına uğrayan ve kalçasından ısırılan Esirgence bölgeden koşarak uzaklaştı. Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve hastanede 6 dikiş atılan çocuk, kuduz aşısı vurulmasının ardından taburcu edildi.
Kaynak: Tgrthaber.com