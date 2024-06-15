Küçük çocuk, başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı: Korkunç anlar kamerada

15 Haziran 2024 14:07 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 14:16

Sapanca bungalov fiyatlarına bayram tarifesi! Dudak uçuklattı: Tam 70 bin TL

Sapanca bungalov fiyatlarına bayram tarifesi! Dudak uçuklattı: Tam 70 bin TL

Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan 14 yaşındaki Berke Esirgence, başıboş köpeklerin saldırısı sonucu yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

8 Haziran'da bakkaldan su almak için sokakta yürüdüğü esnada üzerine doğru koşan sahipsiz 3 köpeğin saldırısına uğrayan ve kalçasından ısırılan Esirgence bölgeden koşarak uzaklaştı. Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve hastanede 6 dikiş atılan çocuk, kuduz aşısı vurulmasının ardından taburcu edildi.