Küçük çocuk, Türkiye-Hollanda maçını gözyaşları içinde izledi
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
07 Temmuz 2024 13:11 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 13:18
A Milli Futbolu Takımı'nın dün akşam Hollanda karşısında aldığı yenilgi sonrası bir çocuğun gözyaşlarına boğulduğu anlar sosyal medyada gündem oldu.
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'e çeyrek finalde Hollanda karşısında aldığı mağlubiyet büyük üzüntü yaşattı.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
2-1'lik yenilgiyi Sakarya'da ekran başında takip eden bir çocuk, son bölümlerde kaçan gol pozisyonlarının ardından gözyaşlarına hakim olamadı. Millilerin son dakikalarda kaçırdığı golün ardından sinirinden halıyı yumruklamaya başlayan küçük çocuğun yaşadığı büyük üzüntü cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı