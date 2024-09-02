Küçük kız çocuğu boşluğu fark etmedi, gemiden düştü! Korku dolu anlar kamerada

02 Eylül 2024 06:38 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 06:44

Mudanya'da, gece saatlerinde yaşanan bir olay, çevrede bulunanları harekete geçirdi. Saat 22.30 civarında Trilye Mahallesi'nde bir gemiden inen küçük kız çocuğu, iskele ile gemi arasındaki boşluğu fark etmeyince denize düştü. O anlar, olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından kaydedildi.

KÜÇÜK KIZIN DÜŞTÜĞÜ AN

Küçük kız çocuğu, anne ve babasıyla birlikte gemiden iniyordu. Ancak, iskele ve gemi arasındaki boşluğu fark edemeyen 6 yaşındaki kız çocuğu, bir anda suya düştü. Durumu fark eden baba, tereddüt etmeden suya atlayarak kızını kurtarmak için harekete geçti.

ÇEVREDEKİLERİN HIZLI MÜDAHALESİ

Çocuğun denize düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar da hızla duruma müdahale etti. Birkaç saniye içinde gerçekleşen kurtarma operasyonuyla, küçük kız çocuğu suyun içinden çıkarıldı. Çocuğun sağlık durumu iyi ve olayın ardından herhangi bir yaralanma rapor edilmedi.

Olayı fark eden vatandaşlar, “Tur gemisi burada kıyıya yanaştı. Küçük bir kız da dalgınlığına gelip suya düştü. Baba da kızın arkasından atladı. Çevredekiler müdahale edince baba kız kurtarıldı. Bi anlık dikkatsizlik, anne babalar daha dikkatli olmalı” dedi.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Olayın hemen ardından kaydedilen görüntüler, çocuğun denize düştüğü ve çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldığı anları gözler önüne serdi.