Küçük kıza Discord canlı yayınında korkunç taciz! "Ben daha 16 yaşındayım" diyerek kurtulmaya çalıştı

14 Ekim 2024 11:06 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 11:54

İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil cinayetlerinin ardından Discord uygulamasında yaşanan olaylara tepki yağmaya başladı. No Mercy isimli yayıncının 16 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği anlar sosyal medyada gündeme oturdu.

Semih Çelik​ tarafından katledilen İkbal Uzuner​ ve Ayşenur Halil​ cinayetleri Türkiye'nin gündemine oturdu. Yapılan incelemelerde katilin Discord​'da incel gruplarına üye olduğu ortaya çıktı. Bu gelişmeden sonra Discord'da yaşananlara tepkiler peş peşe geldi, ABD merkezli iletişim platformuna mahkeme kararıyla erişim engeli getirildi.

CANLI YAYINDA TACİZ

Sosyal medyada ise Discord üzerinden yaşanan taciz​ görüntüleri bir bir ifşa edilemeye başlandı. YouTube​'da çocuk içerikleri üreten Gökben Duman'ın küçük bir kızı taciz ettiği görüntülerden sonra arkadaşının da benzer bir olayı ortaya çıktı. Gökben Duman'ın No Mercy isimli yayıncı arkadaşı yayına aldığı küçük kızı taciz ederek küfürler savurdu.

"BEN DAHA 16 YAŞINDAYIM"

Yayında bile olduğunu anlamayan küçük kızın "Ben daha 16 yaşındayım" cümlesi dikkat çekti. O görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Birçok vatandaş bu sapkın kullanıcının yakalanmasını istedi.