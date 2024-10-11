Küçük kızı canlı yayında taciz eden fenomen Gökben Duman yakalandı! İğrenç ifadeleri mide bulandırmıştı

11 Ekim 2024 22:24 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 22:33

Sosyal medya fenomeni olarak tanınan Gökben Duman'ın yayına aldığı kız çocuğuna yönelik taciz görüntülerinin ortaya çıkmasıyla harekete geçildi. Polis ekipleri Duman'ı evinde yakaladı. Duman'ın yayınlarından birinde şehit çocuğuna da hakaret ettiği ortaya çıkmıştı.