Küçük kızı canlı yayında taciz eden fenomen Gökben Duman yakalandı! İğrenç ifadeleri mide bulandırmıştı
Sosyal medya fenomeni olarak tanınan Gökben Duman'ın yayına aldığı kız çocuğuna yönelik taciz görüntülerinin ortaya çıkmasıyla harekete geçildi. Polis ekipleri Duman'ı evinde yakaladı. Duman'ın yayınlarından birinde şehit çocuğuna da hakaret ettiği ortaya çıkmıştı.
Eskişehir'de yaşayan sosyal medya fenomeni Gökben Duman'ın tepki çeken çocuk tacizi içerikli görüntüleri sonrası ekipler harekete geçti ve yayıncıyı yakaladı. Youtube üzerinden yaptığı yayınlarla tanınan 22 yaşındaki Duman küçük yaştaki kızlara karı müstehcenlik suçu işlediği belirlendi.
Duman'ın yayınlarından birinde şehit oğlu olduğu belirtilen bir çocuğa da hakaret ettiği ortaya çıktı. 400 bin takipçisi bulunan Duman'ın 15 yaşındaki kız çocuğuna bakarak iğrenç hareketlerde bulunduğu videosu ortaya çıkmıştı. Evinde yakalanan Gökben Duman sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.