Küçük Şirin'in öldürülmeden önceki güne ait görüntü çıktı! İzleyenlerin yüreğini dağlayan video

02 Kasım 2024 18:09 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 18:54

Şişli Feriköy Mezarlığı'nda kağıt toplayıcısı Mustafa Örün tarafından öldürülen 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin hayatını kaybettikten bir gün önce kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Şirin'in bir fırından askıdaki poğaçalardan aldığı anlar yer alıyor.