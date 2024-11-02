Küçük Şirin'in öldürülmeden önceki güne ait görüntü çıktı! İzleyenlerin yüreğini dağlayan video
Şişli Feriköy Mezarlığı'nda kağıt toplayıcısı Mustafa Örün tarafından öldürülen 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin hayatını kaybettikten bir gün önce kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Şirin'in bir fırından askıdaki poğaçalardan aldığı anlar yer alıyor.
İstanbul Şişli’de 31 Ekim tarihinde kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi’den üzücü haber geldi. Ailesinin televizyon programları aracılığıyla bulmaya çalıştığı küçük kızın cansız bedeni, yapılan geniş çaplı arama çalışmaları sonucunda Feriköy Mezarlığı’nda bulundu.
Polis ekipleri, gece saatlerinde gelen bir ihbar üzerine Feriköy Mezarlığı ve çevresinde yoğun bir arama gerçekleştirdi. Arama çalışmalarının sonunda, kayıp çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
SON GÖRÜNTÜSÜ YÜREKLERİ DAĞLADI!
Ölümünden bir gün önce Şirin Elmas Hanilçi'nin çekilen son görüntüleri yürekleri dağladı. Görüntülerde, küçük Şirin'in bir fırına gidip askıdan poğaça aldığı anlar yer alıyordu.
VAHŞİCE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ!
Öte yandan Şirin'i öldürdüğü güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilen 49 yaşındaki kağıt toplayıcısı Mustafa Örün'ün ifadesi kan dondurdu. Örün'ün ifadesinde "Yanıma geldi. Para istedi. Vermeyeceğimi söyledim. Peşimi bırakmadı. Para istemeyi sürdürdü. Canımı sıktı. Ben de sinirlendim, mezarlığın orada boğarak öldürdüm. Sonra üzerini çalılarla örterek cesedi gizlemeye çalıştım" dedi.