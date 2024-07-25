Küçükçekmece Cemevi ve Kültür Merkezi’nde yangın
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
25 Temmuz 2024 12:30 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 12:32
İstanbul Küçükçekmece’de bulunan Cemevi ve Kültür Merkezi’nde yangın çıktı. Çıkış nedeni bilinmeyen yangını söndürmek için olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Küçükçekmece’de bulunan Cemevi ve Kültür Merkezi’nde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı