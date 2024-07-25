Küçükçekmece Cemevi ve Kültür Merkezi’nde yangın

25 Temmuz 2024 12:30 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 12:32

Küçükçekmece’de bulunan Cemevi ve Kültür Merkezi’nde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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