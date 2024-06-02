Küçükçekmece'de 3 katlı bina yerle bir oldu! Binanın yıkılmadan önceki görüntüsü ortaya çıktı

02 Haziran 2024 09:56 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 10:10

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesine bağlı Kartaltepe Mahallesi’ndeki bulunan 3 katlı metruk bir bina sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle yıkıldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ YARALI KURTARILDI

Ekipler enkazın içine girmeye çalışırken, polis bölgede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ve AFAD ekipleri, yıkılan binanın enkazından 2 yaralıyı kurtardı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Kahreden olay sonrası İstanbul Valiliği bir açıklama yaptı. Valilik açıklamasında, “02.06.2024 Pazar günü saat 08.40 sıralarında Küçükçekmece İlçesi Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağın kesişim noktasında bulunan üç katlı bina çökmüştür. Olay yerine çok sayıda AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

KOLON MU KESİLDİ?

TGRT Haber canlı yayınına bağlanan Şehir Ulaşım Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, "Benim tahminim acaba diyorum ki taşıyıcı bir sistemde bir tadilat mı yapıldı? Binanın aniden yıkılması için taşıyıcı sistemde bir işlem yapılması lazım" ifadelerini kullandı.

YIKILMADAN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Küçükçekmece'de yerle bir olan 3 katlı bir binanın yıkılmadan önceki görüntüsü ortaya çıktı. Ayrıca İstanbul Valisi Davut Gül, binanın 1988 yılında yapıldığını aktardı.