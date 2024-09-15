Küçükçekmece'de aile faciası! Suriyeli çocuk, annesini öldüren babasını bıçakladı

15 Eylül 2024 16:10 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 16:56

Son dakika haberi: İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde yabancı uyruklu bir şahıs tartıştığı eşini bıçakladı. Olayın arasına giren Suriyeli oğlu ise annesini öldüren babasını yaraladı. Çocuk polis tarafından gözaltına alındı.

Son dakika haberine göre Küçükçekmece​'de yabancı uyruklu​ adam​, tartıştığı eşini bıçakladı. Olaya müdahale eden oğlu ise, babasını bıçakla yaraladı. Olayda anne hayatını kaybederken, baba ağır yaralandı. Suriyeli çocuk ise polis tarafından gözaltına alındı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan baba, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Annesinin cesedinin başında bekleyen oğlu ise polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı sokakta ekiplerin çalışmasının ardından kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.